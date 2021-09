Was läuft heute? | Georgetown, Glück und Freude mit Marie Kondo, The Drag and Us

Georgetown

Ulrich Mott heiratet Elsa Brecht. Soweit erst mal nichts Ungewöhnliches. Aber Elsa ist deutlich älter als Ulrich, und sehr reich. Die beiden scheinen aber zumindest nach außen hin eine normale Ehe zu führen und laden regelmäßig zu Georgetown-Partys ein. Partys, auf denen sich die gesellschaftliche Elite trifft, zu der Ulrich gerne gehören will. Christoph Waltz übernimmt in „Georgetown“ die Hauptrolle und führte auch Regie. Den Film gibt es nun als exklusive Deutschlandpremiere bei Sky.

Glück und Freude mit Marie Kondo

Für die Organisatorin Marie Kondo ist es wichtig, dass alles, was man besitzt, Freude bereitet. Dinge, auf die das nicht zutrifft, werden sofort aussortiert. Dieses Prozedere kennen wir schon aus der ersten Show mit Marie Kondo. Jetzt ist sie mit „Glück und Freude“ zurück und unterstützt Menschen nicht nur dabei, in ihrem Haus Ordnung zu halten, sondern auch ihr ganzes Leben zu sortieren. Kondos neue Show könnt ihr jetzt bei Netflix gucken.

The Drag and Us

Wer ein Zimmer frei hat, kann es über bekannte Wohnungsbörsen im Internet untervermieten. Während der eigenen Abwesenheit kommt dann noch ein wenig Geld rein. So denkt sich das auch Nikki. Der Teenager braucht Geld für den Urlaub mit seiner Freundin und vermietet einfach sein Kinderzimmer an eine Dragqueen. Seine Mutter ist darüber wenig begeistert. Die neue Sitcom „The Drag and Us“ gibt’s jetzt in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

