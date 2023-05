Bild: Kida Ramadan | Martin Bureau / AFP

Was läuft heute? | German Genius, Drags of Monnem, Victim / Suspect

Der deutsche Ricky Gervais

In „German Genius“ versucht sich Kida Ramadan auf Wow an einer deutschen Version von „Extras“. In der ARD-Mediathek zeigen die „Drags of Monnem“ die zwei sehr gegensätzlichen Seiten von ihrem Leben und in der Netflix-Doku „Victim / Suspect“ werden Opfer von sexueller Gewalt von der Polizei zu Täterinnen gemacht.