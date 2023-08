Bild: Mckenna Grace bei der Premiere von Ghostbusters Legacy | ANGELA WEISS | AFP

Was läuft heute? | Ghostbusters: Legacy, Auf der Jagd nach Drogenbossen, Das Mädchen mit den goldenen Händen

Keine Angst vor Gespenstern

In „Ghostbusters: Legacy“ bei Netflix finden Phoebe und ihr Bruder Trevor ein komisches altes Auto in der Garage ihres Großvaters. Bei Disney+ startet die Doku-Serie „Auf der Jagd nach Drogenbossen“. Und in der arte-Mediathek müssen in „Das Mädchen mit den goldenen Händen“ eine Mutter und ihre Tochter zueinanderfinden.