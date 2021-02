Was läuft heute? | Ginny & Georgia, The Dead Don’t Die, Unbroken

Ginny & Georgia

Ginny fühlt sich die meiste Zeit eher wie Georgias beste Freundin, nicht wie ihre Tochter. Manchmal hat sie das Gefühl, ihre Mum wäre einfach noch nicht richtig erwachsen. Aber was heißt es eigentlich, erwachsen zu sein? Das muss die Fünfzehnjährige auch für sich selbst herausfinden. Derweil ist Georgia in dubiose Geschäfte verwickelt und führt ein kleinkriminelles Doppelleben. Zu sehen ist die Serie „Ginny & Georgia“ ab heute auf Netflix.

The Dead Don’t Die

Polizistinnen und Polizisten in Centerville haben eigentlich nie viel zu tun. Als über Nacht die Toten zum Leben erwachen, wird es endlich mal spannend für die Kollegen Cliff und Roland. Auch die Gerichtsmedizinerin scheint ihren Spaß an der Sache zu haben. Sie holt ihr altes Schwert wieder raus und weiß sich gut selbst zu verteidigen – dabei sind nicht alle Toten auf Menschenfleisch aus. In den Hauptrollen seht ihr Bill Murray und Adam Driver. Die Komödie „The Dead Don’t Die“ läuft ab heute auf Amazon Prime Video.

Unbroken

Alex geht hochschwanger in den Mutterschutz. Sie ist Kriminalpolizistin und wird feierlich von ihren Kolleginnen und Kollegen verabschiedet. Kurz darauf verschwindet sie spurlos. Als sie wieder auftaucht, ist ihr Baby verschwunden und sie hat einen Blackout von einer Woche. Es scheint, als hätte sie eine natürliche Geburt gehabt. Ob Alex den Fall lösen kann und ihr Baby wiederfindet, seht in der sechsteiligen Serie „Unbroken“ ab heute in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

