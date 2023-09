Was läuft heute? | Glow Up, All or Nothing, Selling the OC

Glow Up — Deutschlands nächster Make-up-Star

Zehn Make-up-Artists packen mal wieder ihre Pinsel aus und stellen sich so einigen Challenges. Diesmal führt Moderator Riccardo Simonetti sie unter anderem in das Musical „Moulin Rouge“, wo sie mal eben für das Make-up verantwortlich sind. Ab dieser Woche findet ihr immer donnerstags die neueste Folge von „Glow Up — Deutschlands nächster Make-up-Star“ in der ZDF-Mediathek.

All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar

Die Weltmeisterschaft in Katar lief für die deutsche Nationalmannschaft nicht wirklich gut — sie ist schon in der Vorrunde ausgeschieden. Ein Filmteam hat die Mannschaft in dieser Zeit begleitet und zeigt dabei auch so einige Krisengespräche. Bei denen ging es aber nicht immer nur um den Sport. Alle vier Teile von „All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar“ könnt ihr auf Prime Video streamen.

Selling the OC

Schon mit „Selling the Sunset“ hat Netflix bewiesen, dass Drama und Luxus-Immobilien ganz gut zueinander passen. Auch der Ableger „Selling the OC“ reiht sich hier mit ein und startet jetzt bereits in die zweite Staffel. Wieder steht der Konkurrenzkampf der Maklerinnen und Makler im Mittelpunkt. Und der verschärft sich noch, als das Team ein neues Mitglied bekommt. Alle neuen Folgen könnt ihr jetzt auf Netflix anschauen.

Was läuft heute?

