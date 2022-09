Bild: Glow up Deutschland | ZDF / Malorie Shmyr

Was läuft heute? | Glow up Deutschland, The Kardashians, Schnelles Geld

Mehr Glam geht nicht!

Bei „Glow up Deutschland“ suchen Riccardo Simonetti und sein Team nach dem nächsten Talent am Make-up-Himmel. Die Kardashians geben in ihrer Reality-Show wieder Einblicke in ihr Leben. Und Geschäftsfrau und Mutter Leya sucht „Schnelles Geld“.