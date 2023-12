Was läuft heute? | Glow Up, Mythos Jungfernhäutchen, Der Grinch

Glow Up — Staffel 5

In der britischen Castingshow „Glow Up“ treten aufstrebende Maskenbild-Talente gegeneinander an. Sie werden von einer professionellen Jury bewertet und haben einen berühmten Host an ihrer Seite: Model Leomie Anderson. Die ist schon seit ihrem 13. Lebensjahr im Modelbusiness und weiß, was gutes Make-up ist. Staffel 5 von „Glow Up“ gibt es ab heute bei Netflix.

Mythos Jungfernhäutchen

Wenn die meisten von uns das Wort „Jungfernhäutchen“ hören, denken sie automatisch an eine feine Haut in der weiblichen Vagina, die bei der ersten Penetration reißt. Dass das biologisch überhaupt nicht stimmt, wissen leider die wenigsten. Die Doku „Mythos Jungfernhäutchen“ räumt mit dem Irrglauben auf. Ihr findet die Doku ab heute in der ARD-Mediathek.

Der Grinch

Weihnachten steht vor der Tür und überall breitet sich festliche Stimmung aus. Überall? Nein! Im Dörfchen Whoville lebt eine grüne, haarige Kreatur, die absolut keinen Bock auf das Fest der Liebe hat. Diese Kreatur ist natürlich „Der Grinch“ und wird im Film aus dem Jahr 2000 von Jim Carrey gespielt. Und das ziemlich gut. Ihr könnt „Der Grinch“ ab sofort bei WOW streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.