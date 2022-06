Was läuft heute? | God’s Favorite Idiot, Astronauten – Der härteste Job im Universum, Snowfall

God’s Favorite Idiot

Der IT-Mitarbeiter Clark (Ben Falcone) ist eigentlich ein ziemlicher Durchschnittstyp mit unaufgeregtem Durchschnittsleben. Doch eines Tages ändert sich alles, als er zum Boten Gottes wird und die Menschheit vor Satan beschützen muss. Seine Kollegen und Kolleginnen, die genau solche Durchschnittsmenschen sind wie er, unterstützen ihn bei seiner Mission. Auch mit dabei: Bens Dauerschwarm Amily (Melissa McCarthy). Ihr könnt die erste Staffel der Comedy-Serie „God’s Favorite Idiot“ auf Netflix streamen.

Astronauten – Der härteste Job im Universum

Wer ins All fliegen will, muss hart im Nehmen sein. Der ehemalige Astronaut und Kommandeur der Internationalen Raumstation Chris Hadfield, der ehemalige NASA-Arzt und Forscher Dr. Kevin Fong und die Psychologin Dr. Iya Whiteley lassen zwölf Teilnehmende eine Reihe an Tests durchlaufen. So wollen sie herausfinden, wer wirklich das Zeug zur Astronautin oder zum Astronauten hat. „Astronauten – der härteste Job im Universum“ findet ihr jetzt auf Sky.

Snowfall

In den 80er Jahren wird Los Angeles regelrecht vom Kokain überflutet. Mittendrin: Drogendealer Franklin Saint, Ex-Wrestler Gustovo Zapata und Gangster Logan Miller. Die erste Staffel der Dramaserie „Snowfall“ gibt’s auf Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.