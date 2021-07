Was läuft heute? | Godzilla vs. Kong, Wenn die Stille einkehrt, Just Friends

Godzilla vs. Kong

Nach über 50 Jahren sind sie endlich wieder auf der Filmleinwand vereint – und schlagen sich die Köpfe ein! Während Godzilla über die Erde streift und eine Schneise der Verwüstung hinterlässt, scheint King Kong die einzige Chance der Menschheit zu sein. Also treten die beiden Monster in einem epischen Kampf gegeneinander an, der schon wesentlich länger andauert, als alle vermuten. Monströses Action-Kino seht ihr in „Godzilla vs. Kong“ bei Sky Cinema.

Wenn die Stille einkehrt

In einem dänischen Restaurant schießen Terroristen mit Sturmgewehren um sich. Nur wenige Tage vorher wissen acht sich bis dato unbekannte Menschen noch nicht, dass sie dieser Anschlag auf tragische Weise zusammenbringen wird, vom Klemptner über den Koch bis hin zur Justizministerin. Aus unterschiedlichsten Perspektiven zeichnet die Drama-Serie „Wenn die Stille einkehrt“ in der ARTE-Mediathek ein Portrait der dänischen Gesellschaft.

Just Friends

Eigentlich wollte Yad nur den Sommer bei seinen Eltern in einer kleinen holländischen Stadt verbringen und sich ein bisschen Geld bei einer älteren Dame dazuverdienen. Aber als er den attraktiven Enkel der Frau trifft, ist es um ihn geschehen. Im Rahmen der Filmreihe rbb QUEER seht ihr den niederländischen Film „Just Friends“ im holländischen Original mit deutschen Untertiteln in der RBB-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.