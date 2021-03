Was läuft heute? | Göring, Brueghel und die Shoah, Liebe zwischen den Meeren, A Week Away

Göring, Brueghel und die Shoah

Raubkunst ist vielleicht nicht unbedingt das erste Verbrechen, was man mit dem Nationalsozialismus in Verbindung bringt. Und doch ist das Ausmaß nicht unerheblich: 650 000 Kunstwerke wurden aus jüdischem Besitz gestohlen. Allein Hermann Göring hatte wohl 4 000 Bilder in seiner Villa gebunkert, wie die Veröffentlichung des Göring-Katalogs 2015 bekannt machte. Arte zeigt mit „Göring, Brueghel und die Shoah“ nun die Geschichte der NS-Raubkunst und den zähen Kampf von Nachfahren und Nachfahrinnen um Entschädigung.

Liebe zwischen den Meeren

Tom und Isabel leben als Leuchtturmwärter-Pärchen auf einer einsamen Insel. Als eines Tages ein Boot mit einem toten Mann und einem schreienden Baby an Land gespült wird, entschließen sie sich, das Kind zu behalten und großzuziehen. Als Jahre später plötzlich die leibliche Mutter auftaucht, stellt sich die große Frage, wohin das Mädchen nun gehört. Ein Konflikt, der auch die Beziehung zwischen Tom und Isabel stark belastet. Keine leichte Kost, die da ab heute auf Amazon Prime Video im Programm steht!

A Week Away

Musical-Time bei Netflix! Teenie Mark gerät mit dem Gesetz in Konflikt und muss sich entscheiden: Jugendknast oder eine Woche christliches Sommercamp? Letzteres scheint doch die bessere Option, und so beginnt eine Reise, mit der Mark wohl nicht gerechnet hätte. Im Camp findet er nicht nur neue Freunde, sondern auch seine erste große Liebe. Und nicht zuletzt: auch besser zu sich selbst. Falls ihr also Lust auf beschwingte musikalische Unterhaltung habt, seid ihr hier genau richtig.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.