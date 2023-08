Was läuft heute? | Gold, Joe Pickett, One of us is lying

Gold

Virgil und Keith sind Wanderarbeiter und suchen in der Wüste nach Gold. Das finden sie auch. Und zwar in weitaus größerer Menge als gedacht. Keith macht sich auf, um einen Bagger zu besorgen. Virgil (gespielt von Zac Efron) bleibt zurück und muss das Riesennugget bewachen. Und in der gleißenden Sonne nicht verrückt werden. Wie gut das geht, könnt ihr im Survival-Thriller „Gold“ ab heute bei Prime Video sehen.

Joe Pickett (Staffel 2)

Marybeth hat ein schlechtes Gefühl. Ihr Mann Joe ist Wild- und selbsternannter Gesetzeshüter und hat sich aufgemacht, einen Vermissten aufzuspüren. Dabei gerät er auf die Spur einer Mordserie — und die will er unbedingt aufklären. Als er wieder nach Hause kommt, stellt seine Frau ihn vor eine Wahl: Sheriff spielen oder Familienvater sein. Wie er sich entscheidet, könnt ihr in Staffel 2 von „Joe Pickett“ jetzt bei Paramount+ sehen.

One of us is lying (Staffel 2)

Wie der Titel es schon verrät, geht es bei „One of us is lying“ darum, dass jemand ein Geheimnis hat. Oder besser gesagt gleich eine ganze Gruppe an High-School-Schülerinnen und -Schülern. Denn sie haben Mitschüler Simon auf dem Gewissen. Wie lange sie sich gegenseitig schützen, wenn’s ernst wird, könnt ihr in Staffel 2 der Thrillerserie „One of us is lying“ ab heute bei RTL+ erfahren.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.