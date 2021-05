Was läuft heute? | Good Boys, Homeland, ES Kapitel 2

Good Boys

Erwachsen werden ist nicht leicht. Das stellen auch die Freunde Max, Lucas und Thor fest, als sie in die Junior-Highschool kommen. Sie werden auf eine Party eingeladen, auf der auch geküsst werden soll. Die drei haben nur überhaupt keine Ahnung, wie das geht, und suchen Hilfe: im Internet, im Schrank der Eltern und bei der älteren Nachbarin. Ob sie es am Ende noch herausfinden, seht ihr in „Good Boys“ auf Amazon Prime Video – inklusive einer Menge Flüche und schrägem Humor.

Homeland

Als CIA-Agentin ist Carrie Mathison gegenüber allem und jedem misstrauisch. Da hilft es auch nicht, dass sie schon so einige traumatische Erlebnisse hinter sich hat. Auch die 6. Staffel der Serie „Homeland“ zeigt, dass Vertrauen oftmals nicht ausreicht. Carrie ist inzwischen in New York und hilft zu Unrecht verurteilten Muslimen. Doch ist ihr Klient wirklich unschuldig im Gefängnis? Die Antwort findet ihr auf Joyn.

ES – Kapitel 2

Schon im ersten Teil hat der Clown Pennywise ganze Kinosäle in Angst und Schrecken versetzt. Und auch „ES – Kapitel 2“ verspricht Horror pur. 27 Jahre nach den schrecklichen Ereignissen in Derry taucht der gruselige Clown wieder auf. Die Freunde von damals kehren wieder zurück und versuchen, ES das Handwerk zu legen – und diesmal für immer. Den Horrorfilm könnt ihr auf Netflix anschauen.

Was läuft heute?

