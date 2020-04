Was läuft heute? | Good Fight, Bist du glücklich?, Erde und Blut

The Good Fight

Diane Lockhart ist ein Urgestein der Chicagoer Anwaltsszene, sie hat schon sieben Staffeln „The Good Wife“ hinter sich und geht nun mit der dritten Staffel des Spin Ofs „The Good Fight“ in die nächste Runde. Und auch dieses Mal dreht sich alles um die bekannten Themen: die Politik Trumps – in Lockharts Augen die größte Katastrophe – und Rassismus, auch in der eigenen Kanzlei. Die Handlung ist teilweise etwas zu überdreht, zu gewollt. Und auch die kleinen Erklärvideos sind gewöhnungsbedürftig. Die Staffel hat aber auch glanzvolle Höhepunkte – zum Beispiel den exzentrischen Anwalt Roland Blum und vor allem auch: das letzte Szenenbild im Staffelfinale (Achtung, der Link enthält auch Spoiler!). Durchhalten lohnt sich, sehen könnt ihr die Serie bei Prime Video.

Bist du glücklich?

Wie glücklich ist man noch in einer Beziehung, einer Ehe? Sich diese Frage zu stellen, ist oft schmerzhaft, für alle Beteiligten. Sonja und Marc stellen sie sich nach 13 Jahren, und daraus entwickelt sich ein erfrischend unkitschiges Liebesdrama. Auch, weil man sich leicht mit den beiden Charakteren identifizieren und die Achterbahn so nachvollziehen kann. Zu sehen gibt’s den Film „Bist du glücklich?“ derzeit in der ARD-Mediathek.

Erde und Blut

80 Minuten Action – das ist der Netflix-Film „Erde und Blut“. Ein Drogendealer versteckt geklautes Kokain auf dem Grundstück eines Sägewerks. Der Inhaber und dessen Tochter werden deswegen in einen Konflikt hineingezogen, der schnell gefährlich wird. Der Plot ist ein bisschen dünn, aber für alle, die gerne auch mal einfach nur „Hau drauf“ sehen wollen, ist es trotzdem eine gute Sache.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.