Was läuft heute? | Good Grief, „Karate Kid“-Reihe, Marlowe

Good Grief

Marc lebt glücklich im Schatten seines berühmten Ehemannes Oliver (Luke Evans). Als der stirbt, bricht für Marc eine Welt zusammen. Sein bester Freund Thomas und seine beste Freundin Sophie versuchen alles, um ihm über den Verlust hinwegzuhelfen. Nach einem Jahr der Trauer reisen die drei für ein Wochenende nach Paris. Doch bei dem eigentlich entspannten Kurzurlaub kommen einige Geheimnisse ans Licht. Daniel Levy spielt die Hauptrolle, hat Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. Das Drama „Good Grief“ gibt’s bei Netflix.

„Karate Kid“-Reihe

Die „Karate Kid“-Filme aus den 1980er-Jahren sind mittlerweile Kultfilme. In der Trilogie geht es um den Teenager Daniel, der von seinem Nachbarn und Karate-Meister Mr. Miyagi in die Kunst des Kampfsports eingeführt wird. Im Original spielen Pat Morita und Ralph Macchio Lehrer und Schüler. Im Remake von 2010 übernehmen Jackie Chan und Jaden Smith die Rollen. Die Original-Trilogie könnt ihr in der ZDF Mediathek streamen. Das Remake läuft heute um 20:15 Uhr auf ZDFneo und ist danach ebenfalls in der ZDF Mediathek verfügbar.

Marlowe

Philip Marlowe ist Privatdetektiv in Los Angeles. Als er für Clare Cavendish ihren verschwundenen Liebhaber finden soll, stößt er auf die Machenschaften einer reichen Familie, mit der man sich besser nicht anlegen sollte. Die Hauptrollen übernehmen Liam Neeson, Diane Kruger und Jessica Lange. Den Film-noir-Krimi „Marlowe“ findet ihr bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.