Was läuft heute? | Good Morning, Vietnam, Monster Hunter, Hit & Run

Good Morning, Vietnam

Adrian Cronauer ist talentiert. Zumindest wenn es darum geht, in kurzer Zeit möglichst viele lustige Dinge zu erzählen und sich aus jeder Situation herauszureden. Eigenschaften, die ihn zum idealen Radiomoderator machen. Zumindest wenn es lustig werden soll. Als Radiostimme der US Army in Vietnam soll Cronauer nun die Stimmung der Truppen heben, was ihm zwar gelingt, aber auch einiger Feinde macht. Schauspieler Robin Williams brilliert mit seiner Improvisationskunst in den Moderationsszenen des Filmes, die vom echten Adrian Cronauer selbst mitgeschrieben wurde. Arte zeigt „Good Morning, Vietnam“ heute Abend um 20:15 Uhr.

Monster Hunter

Eine amerikanische Einsatztruppe gerät mit ihrem Panzerwagen in einen Unfall. Doch irgendetwas ist sonderbar. Denn als sie aufschlagen, landen sie in einer Wüste – die augenscheinlich Teil einer völlig anderen Welt ist. Für Sinnkrisen ist jedoch wenig Zeit, denn schon bald tauchen diverse dinosaurierartige Monster auf und machen Jagd auf die Neuankömmlinge. Gut, dass ihnen einige heimische „Hunter“ im Kampf gegen die Monster zur Seite stehen. Der Film zur Videospielreihe „Monster Hunter“ verbindet unsere Realität mit dem „Monster Hunter“-Universum. Das sorgt zwar für ein breiteres Publikum, wurde aber von den Fans der Videospiele nicht besonders gut aufgenommen. Wie sich die Militärs gegen die Monster schlagen, könnt ihr jetzt auf Sky Ticket verfolgen.

Hit & Run

Segev Azulai wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Nachdem seine Frau von einem Auto überfahren wird, wittert er Mord. Und sein Verdacht soll sich bestätigen. Doch nicht nur Segevs eigene gewaltvolle Vergangenheit kommt als Grund in Frage. Je mehr er nachforscht, desto mehr dunkle Geheimnisse findet er über seine verstorbene Frau und ihre Familie heraus. Rachedurst hat er trotzdem. Und so müssen sich die Mörder auf etwas gefasst machen. Für Fans der Serie „Fauda“ ist „Hit & Run“ ein Selbstläufer. Aber auch alle anderen Fans des Actionkinos kommen auf ihre Kosten. Staffel Eins gibt’s auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.