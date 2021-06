Was läuft heute? | Good on Paper, The Pier, Everybody’s Fine

Good on Paper

An Verehrern mangelt es Andrea nicht. Trotzdem hat sie ihre Karriere lange Zeit vor ihr Liebesleben gestellt. Eines Tages lernt sie Dennis kennen und er ist wie für sie gemacht. Ein bisschen schräg, ein bisschen nerdig – perfekt! Andreas Freundin Margot ist jedoch skeptisch. Sie traut dem Braten nicht und findet Dennis fast ein bisschen zu perfekt. Ob der Verdacht zutrifft, seht ihr in der Rom-Com „Good on Paper“ auf Netflix.

The Pier

Alex ist Architektin und führt mit ihrem Mann das perfekte Leben. Das zerbröselt aber, als sie eines Tages von der Polizei kontaktiert wird, um eine Leiche zu identifizieren. Es ist ihr Mann. Bei den Ermittlungen findet Alex heraus, dass er jahrelang ein Doppelleben mit einer anderen Frau geführt hat und sogar ein Kind mit ihr hat. Um Licht ins Dunkle zu bringen, überwindet sich Alex dazu, die Affäre ihres Mannes zu kontaktieren, und stößt auf ein Geflecht aus Geheimnissen. Die erste Staffel der Serie „The Pier“ von den „Haus des Geldes“-Machern seht ihr jetzt in der ARD-Mediathek.

Everybody’s Fine

Nachdem Franks Frau gestorben ist, will er die ganze Familie bei sich zum Weihnachtsfest einladen. Doch einer nach dem anderen sagt ab. Also macht sich Rentner Frank auf, sie alle selber zu besuchen, um die Familie wieder zu vereinen. Dabei findet er heraus, dass er wohl nicht der beste Vater war. Das Drama „Everybody’s Fine“ wartet mit einer Starbesetzung auf. Mit dabei sind Robert De Niro als Frank und Drew Barrymore und Kate Beckinsale als Töchter. Sehen könnt ihr „Everybody’s Fine“ jetzt in der ARTE-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.