Was läuft heute? | Good Trouble, Schnappt Shorty, Josep

Good Trouble

Nervige Nachbarn, Streitigkeiten und komplizierte Beziehungen: So haben sich die Schwestern Callie und Mariana ihren Neustart in Los Angeles nicht vorgestellt. Doch eines ist sicher: Sie können sich aufeinander verlassen. In der zweiten Staffel von „Good Trouble“ geht das aufregende Leben der Schwestern weiter, mit noch mehr Drama, Liebe und innigen Freundschaften. Das Spin-Off der erfolgreichen Serie „The Fosters“ startet heute mit der zweiten Staffel auf Joyn+.

Schnappt Shorty

Chili Palmer fährt eigentlich nur nach Hollywood, um die Schulden eines Produzenten einzutreiben. Doch der Kinoliebhaber beschließt kurzerhand, ein eigenes Filmprojekt auf die Beine zu stellen. Das Geld hat er, fehlt nur noch der Schauspieler: Wer würde da besser passen als der Superstar Martin „Shorty“ Weir? An den kommt man nur schwer ran, doch zum Glück kennt Chili Shortys Ex-Frau. Die Gangster-Komödie „Schnappt Shorty“ mit John Travolta läuft heute um 20:15 Uhr auf ZDFneo.

Josep

Nur widerwillig fährt Valentin zu seinem Großvater Serge, der im Sterben liegt. Doch dann findet Valentin eine Zeichnung im Haus. Und Serge beginnt zu erzählen: Von der Franco Diktatur, einem Konzentrationslager in Frankreich, wo er selbst Gendarme war und dem Gefangenen Josep, mit dem er sich anfreundet. „Josep“ ist mit viel Liebe zum Detail gezeichnet und erzählt die Geschichte einer Freundschaft und gleichzeitig vom Künstler Josep Bartolí. Der Film ist ab heute auf Mubi verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.