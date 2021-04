Was läuft heute? | Good Will Hunting, BrainDead, Mein Opa, Karin und ich

Good Will Hunting

Will säuft mit seinen Kumpels und prügelt sich gerne. Als er es eines Tages zu weit treibt, verdonnert ihn ein Gericht zur Therapie, um einer Haftstrafe zu entgehen. Als er diese schließlich bei Sean Maguire antritt, erkennt dieser das Mathe-Talent von Will. Die beiden werden Freunde. Robin Williams und Matt Damon seht ihr jetzt in der Arte Mediathek in dem Klassiker „Good Will Hunting“.

BrainDead

Irgendetwas komisches passiert im Politikbetrieb in Washington. Die Politiker scheinen ihre Arbeit gänzlich eingestellt zu haben und wirken seltsam abwesend. Die Geschwister Laurel und Luke gehen den mysteriösen Vorkommnissen in der Hauptstadt auf den Grund und finden heraus, dass irgendwer oder irdendetwas sich an den Gehirnen der Politiker zu schaffen macht. Die neue Serie „BrainDead“ startet jetzt bei Joyn Primetime.

Mein Opa, Karin und ich

Drei Generationen Deutschland. Da treffen SS-Vergangenheit und 68er-Bewegung aufeinander, während die jüngste Generation ihren ganz eigenen Weg gehen will. Als sein Opa ein Pflegefall wird und seine Tochter sich um ihn kümmern muss, beginnt Enkel und Regisseur Moritz Springer einen Blick auf seine Familie zu werfen. Die Doku „Mein Opa, Karin und ich“ seht ihr jetzt in der ZDF Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.