Was läuft heute? | Good Will Hunting, Fantasy Island, Hollywood-Indianer

Good Will Hunting

Will Hunting hat eine große mathematische Begabung, doch kein Interesse daran, sie einzusetzen. Bis er zu Therapiestunden bei Sean Maguire, gespielt von Robin Williams, verurteilt wird. Und in diesen Stunden ändert sich nicht nur sein eigenes Leben. Mit dem Klassiker „Good Will Hunting“ haben Ben Affleck und Matt Damon den Grundstein ihrer erfolgreichen Karriere gelegt. Ihr findet den Film jetzt bei Paramount+.

Fantasy Island

Elena führt das Erbe ihres Großonkels Mr. Roake fort und erfüllt auf „Fantasy Island“ Träume und Sehnsüchte. Jetzt könnte endlich auch einer ihrer eigenen Wünsche in Erfüllung gehen, denn sie lernt den charmanten Javier kennen. Doch wie alles auf der Insel hat auch das einen hohen Preis. Die zweite Staffel „Fantasy Island“ findet ihr ab heute bei Wow.

Hollywood-Indianer

Amerikanische Ureinwohner sind unzertrennlich mit dem Genre des Westerns verbunden und damit auch mit Hollywood. Filmemacher Neil Diamond, selbst ein Cree, schaut sich in der Doku „Hollywood-Indianer“ diese Geschichte näher an und fragt dafür unter anderem Clint Eastwood, warum früher so viele weiße Schauspieler auf der Leinwand zu amerikanischen Ureinwohnern wurden. Das Ganze ist Teil des Motto-Tages „Let’s go west“ mit vielen weiteren Spielfilmen und Dokumentationen. „Hollywood-Indianer“ findet ihr jetzt in der arte-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.