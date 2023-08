Was läuft heute? | Grease, Off Cam: So ticken deutsche Twitch-Stars, Paradise Highway — Straße der Angst

Grease

Über „Grease“ muss man eigentlich nicht viel sagen, denn dieses Musical ist seit seiner Premiere 1978 nicht mehr aus der Filmlandschaft wegzudenken. Mittlerweile gibt es viele Stimmen, die sagen, es sei merkwürdig, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler mitunter 10 Jahre älter waren als die Highschool-Schülerinnen und -Schüler, die sie damals verkörperten. Ob das dem Film großen Abbruch tut, könnt ihr ja selbst entscheiden. „Grease“ läuft ab heute bei Netflix.

Off Cam: So ticken deutsche Twitch-Stars

Streamerinnen und Streamer auf Plattformen wie Twitch und Co. erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. So zum Beispiel auch Streamerin Shurjoka, die über 225.000 Follower auf Twitch hat und gerade Spielerin des Jahres geworden ist. Was der Erfolg mir ihr und ihren Kolleginnen und Kollegen macht, könnt ihr in „Off Cam: So ticken deutsche Twitch-Stars“ sehen. Die Doku gibt es jetzt in der ARD-Mediathek.

Paradise Highway — Straße der Angst

Die Truckerin Sally (Juliette Binoche) unterstützt ihren inhaftierten Bruder, indem sie Drogenpakete für ihn schmuggelt. Kurz vor seiner Entlassung soll sie ein letztes Mal für ihn eine solche Schmuggelfahrt machen. Womit sie nicht rechnet: Das Paket kann schießen. Wie das gehen soll, könnt ihr in dem Crime-Thriller „Paradise Highway — Straße der Angst“ ab sofort in der ZDF-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.