Was läuft heute? | Greta Thunberg – Ein Jahr um die Welt zu verändern, Furia, Verleugnung

Greta Thunberg – Ein Jahr um die Welt zu verändern

Mitte 2019 beginnt für Greta Thunberg eine einjährige Auszeit von der Schule, in der sie sich voll und ganz auf ihren Klimaaktivismus konzentriert. So klimaneutral wie möglich, mit Segelboot und Zug, reist sie um die Welt und erlebt hautnah die Folgen des Klimawandels. Sie spricht mit Klimawissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern und versucht die Politik von ihrem Anliegen zu überzeugen. Die dreiteilige BBC-Dokumentation „Greta Thunberg – Ein Jahr um die Welt zu verändern“ ist jetzt auf Sky zu sehen.

Furia

Bei dem Attentat auf der norwegischen Insel Utøya im Juli 2011 tötete der Rechtsterrorist Anders Breivik 77 Menschen. In der fiktiven Thriller-Serie „Furia“ gehört die Hauptperson Ragna zu den Menschen, die damals eine geliebte Person verloren haben. Jetzt will die Geheimdienstagentin etwas gegen die rechte Gewalt tun und schleust sich unter dem Decknamen „Furia“ in ein rechtes Netzwerk ein, um es von innen heraus zu zerschlagen. Die Serie „Furia“ gibt es jetzt in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Verleugnung

In einem ihrer Bücher bezeichnet die Universitätsprofessorin Deborah Lipstadt den Autoren David Irving als Holocaustleugner. Daraufhin verklagt er sie wegen Verleumdung. Aufgrund einer Besonderheit im britischen Rechtssystem steht sie als Angeklagte in der Beweispflicht. Also muss sie nicht nur ihre eigene Unschuld beweisen, sondern auch, dass der Holocaust tatsächlich stattgefunden hat. Das Gerichtsdrama „Verleugnung“ ist ab jetzt in der ARD-Mediathek abrufbar.

Was läuft heute?

