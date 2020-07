Was läuft heute | Greyhound, Die Unfassbaren, The Lady in the Van

Greyhound

Da hat sich Tom Hanks nicht nur als Hauptdarsteller gut in Szene gesetzt, sondern sich als Drehbuchautor auch gleich die Rolle selbst auf den Leib geschrieben. In „Greyhound“ muss er als recht veralteter und irgendwie auch jungfräulicher Commander Ernest Krause in den Zweiten Weltkrieg ziehen. Da die Geschichte nur lose auf den tatsächlichen Ereignissen basiert, kann man also wenig Dialoge, dafür umso mehr „Rumms“ erwarten. Statt wie geplant im Kino, startet der Film heute auf Apple TV+.

Die Unfassbaren

J. Daniel Atles, Henley Reeves, Jack Wilder und Merrit McKinney sind nicht nur jeder für sich beeindruckende Zauberkünstler. Einmal zusammengebracht treten sie als „Die vier Reiter“ in Las Vegas auf. Aber sie nutzen ihre Künste nicht nur, um das Publikum zu verzaubern, sondern auch, um den ein oder anderen Tresor zu knacken. Während die Polizei und das FBI ihnen auf den Fersen sind, planen sie schon den nächsten Coup. Die hochkarätig besetzten Teile eins und zwei sind jetzt bei Amazon Prime Video zu sehen.

The Lady in the Van

Auch unser letzter Tipp widmet sich den Stars. Maggie Smith ist zweifellos eine Koriphäe des britischen Kinos. Zuletzt vor allem in den „Harry Potter“-Filmen oder in „Downton Abbey“ zu sehen, bekommt sie in „The Lady in the Van“ viel Platz eingeräumt. Hier spielt sie die schrullige Mary Shepherd, die sich mit ihrem Van vor dem Haus des schüchternen Bennett einnistet. Über die Jahre werden sie Freunde. Diese nostalgische Tragikomödie nach einer wahren Begebenheit läuft heute um 21.50 Uhr im Sony Channel.

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.