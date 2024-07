Grey’s Anatomy — Staffel 20

„Grey’s Anatomy“ geht bereits in die 20. Staffel. In der Krankenhausserie geht es um spannende medizinische Fälle, aber auch um Romanzen und ganz viel Drama. Das bleibt natürlich auch in Staffel 20 so. Ihr könnt die 20. Staffel „Grey’s Anatomy“ jetzt bei Disney+ schauen.

Drei Schritte zu Dir

In dem Film „Drei Schritte zu Dir“ treffen sich zwei kranke Menschen im Krankenhaus, die an der gleichen Stoffwechselerkrankung leiden. Stella ist ganz vorsichtig und kommt niemanden zu nahe, damit sich die Chancen auf eine Lungen-Transplantation erhöhen. Will hat die Hoffnung aufgegeben, geheilt zu werden, und würde das Krankenhaus am liebsten einfach verlassen. Doch Stella weckt wieder einen Funken Hoffnung in ihm. „Drei Schritte zu Dir“ gibt es ab sofort bei Netflix.

Phänomenale Natur — Pantanal: Brasiliens unbekannte Wildnis

Die Dokumentation „Phänomenale Natur – Pantanal: Brasiliens unbekannte Wildnis“ nimmt euch mit in die wunderschöne Natur des größten Binnenfeuchtgebietes der Welt — das Pantanal in Brasilien. Hier leben Jaguare, Tapire, Kaimane und Riesenotter. Doch dieses Ökosystem ist nicht nur wunderschön, sonder auch sehr fragil. „Phänomenale Natur — Pantanal: Brasiliens unbekannte Wildnis“ gibt es jetzt in der Arte-Mediathek zu sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.