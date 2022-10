Was läuft heute? | Grimcutty, Gänsehaut um Mitternacht, Die Welt von morgen

Grimcutty

Ein Meme soll Kinder übers Handy dazu anstiften, sich und andere zu verletzen. Was viele erst für einen blosen Internet-Trend halten, wird bald zu tödlicher Realität. Denn der Grimcutty steht plötzlich in den Häusern und versetzt eine ganze Stadt in Angst und Schrecken. Den Horrorstreifen „Grimcutty“ findet ihr ab heute bei Disney+.

Gänsehaut um Mitternacht

Kurz bevor es für Ilonka nach Stanford geht, bekommt sie eine schreckliche Diagnose: Schilddrüsenkrebs. In Brightcliff Manor, einer Art Hospiz für Kinder und Jugendliche, wird sie Teil des „Midnight Clubs“. Und da schließen die Mitglieder einen folgenschweren Pakt: Wer zuerst stirbt, soll aus dem Jenseits ein Zeichen senden. Die Serie „Gänsehaut um Mitternacht“ könnt ihr auf Netflix anschauen.

Die Welt von morgen

In den 80er Jahren schwappt langsam die neue Hip-Hop-Kultur aus den USA nach Europa rüber. Auch bei Bruno und seinen Freunden in den Pariser Vororten kommt das neue Lebensgefühl an und sie wollen sofort Teil des neuen französischen Hip-Hops sein. Doch mit Breakdancen, Graffiti und Rap können ihre Eltern nur wenig anfangen, auch das restliche Umfeld steht dem Ganzen eher skeptisch gegenüber. Die Serie „Die Welt von morgen“ könnt ihr online first in der Arte-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

