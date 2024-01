Was läuft heute? | Griselda, Sexy Beast, Ich will zum ESC!

Griselda

Sofía Vergara („Modern Family“) spielt in der neuen Netflix-Serie „Griselda“ die skrupellose Drogenbaronin Griselda Blanco. Um ihr Drogenkartell aufzubauen, schreckt sie vor nichts zurück. Auch nicht vor dem Mord an ihrem Ehemann. Griselda Blanco ist übrigens kein fiktiver Charakter. Sie hat in den 60er und 70er Jahren eines der größten Drogenkartelle aufgebaut und war auch unter den Namen „Schwarze Witwe“ bekannt. Die Miniserie orientiert sich allerdings nur lose an ihrer Biografie. Ihr könnt „Griselda“ ab heute bei Netflix gucken.

Sexy Beast

Die Serie „Sexy Beast“ erzählt die Vorgeschichte zum gleichnamigen Film aus dem Jahr 2000. Es geht um den brillanten Dieb Gal Dove. In den 90er Jahren taucht er in die Londoner Verbrecherwelt ab. Dort findet er nicht nur Komplizen für seinen nächsten Coup, sondern auch die Liebe seines Lebens. „Sexy Beast“ könnt ihr jetzt bei Paramount+ streamen.

Ich will zum ESC!

Conchita Wurst und Rea Garvey suchen in der Show „Ich will zum ESC!“ den deutschen Kandidaten oder die Kandidatin für den Eurovision Song Contest 2024 in Malmö. 15 Künstlerinnen und Künstler nehmen an der Show teil und werden von Conchita und Rea gecoacht. Am Ende kann es aber nur einer oder eine zum ESC nach Malmö schaffen. „Ich will zum ESC!“ gibt es jetzt in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

