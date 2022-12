Bild: Cast des Films Große Freiheit | Valery Hache / AFP

Was läuft heute? | Große Freiheit, Lady Chatterleys Liebhaber, Weihnachten im Hotel Fontaine

So viel Liebe

In dem preisgekrönten Drama „Große Freiheit“ entsteht hinter Gittern eine unerwartete Beziehung und eine unglückliche Aristokratin entdeckt in „Lady Chatterleys Liebhaber“ die Welt der Liebe und Intimität für sich. Eine Managerin muss sich in „Weihnachten im Hotel Fontaine“ zwischen zwei Männern entscheiden und ihre Gefühle richtig deuten.