Was läuft heute? | Guardians of the Galaxy Vol. 3, Physical, Freiheit ist das Einzigste, was zählt

Guardians of the Galaxy Vol. 3

In „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ geht es ein letztes Mal auf Mission für die Guardians. Dabei haben sich Starlord, Groot, Drax und Co. gerade erst auf dem Planeten Knowhere ein neues Zuhause errichtet. Doch der Bösewicht Adam Warlock zwingt sie auf eine neue, sehr persönliche Mission. Vor allem für ihr Crew-Mitglied Rocket. Neben den bekannten Gesichtern und Stimmen von Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel und Dave Boutista ist Will Poulter als Adam Warlock neu dabei. „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ könnt ihr jetzt auf Disney+ streamen.

Physical — Staffel 3

Sheila Rubin ist mit ihrem Leben als Hausfrau nicht zufrieden, weil sie immer hinter ihrem Mann zurückbleibt. Doch dann findet sie mit ihrem Hobby Aerobic einen Weg, wie sie finanziell unabhängig wird. In der dritten Staffel steht ihrer steilen Karriere nur noch eines im Weg — ihre größte Konkurrentin Kelly Kilmartin (Zooey Deschanel). Die dritte Staffel „Physical“ gibt’s jetzt bei Apple TV+ zu sehen.

Freiheit ist das Einzigste, was zählt

„Freiheit ist das Einzigste, was zählt“ ist eine absurde, satirische Serie, in der es um eine kleine Gruppe von Revolutionären geht. Sie erkennen die Souveränität des deutschen Staates nicht an und versuchen ihn deshalb gewaltsam zu stürzen. Aber wie rekrutieren sie weitere Mitglieder, und was soll mit den ganzen Gefangenen passieren? Als die Pläne konkreter werden, müssen sie erkennen, dass es gar nicht so einfach ist, einen ganzen Staat zu stürzen. „Freiheit ist das Einzigste, was zählt“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

