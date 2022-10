Was läuft heute? | Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities, Spreadsheet, beta stories

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities

Egal, ob klassisch gruselig oder doch makaber-magisch: In Guillermo del Toros Kabinett der Kuriositäten kommt jeder Horror-Fan auf seine Kosten. In acht verschiedenen Episoden von verschiedenen Drehbuchautoren und -autorinnen werden die unterschiedlichsten Ängste und schauerlichen Vorstellungen verfilmt. Ihr findet die ersten beiden Folgen von „Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities“ ab heute auf Netflix. Und dann gibt’s hier jeden Tag zwei neue Folgen.

Spreadsheet

Lauren ist geschieden, hat zwei Kinder zu versorgen und einen stressigen Job als Anwältin. Trotzdem will sie nicht auf neue Männerbekanntschaften verzichten, kommt da aber auch mal durcheinander. Deswegen packt sie alle ihre Kandidaten in eine Liste – versehen mit besonderen Merkmalen und passender Bewertung. Ihr könnt die erste Staffel der Serie „Spreadsheet“ ab heute auf Wow anschauen.

beta stories: Werden Bitcoin und Blockchain die Welt retten?

Digitale Währungen werden immer beliebter und sicher ist, sie verändern unser ganzes Finanzsystem. Doch was macht das am Ende eigentlich mit unserer Gesellschaft? Um diese und viele weitere Fragen dreht sich die dreiteilige Dokureihe „beta stories: Werden Bitcoin und Blockchain die Welt retten?“. Ihr könnt alle Folgen exklusiv in der ARD-Mediathek streamen.

