Was läuft heute? | Gut gegen Nordwind, Studio 54, The Equalizer

Gut gegen Nordwind

Aus Versehen verschickt Emma (Nora Tschirner) eine Email an die falsche Adresse. Überraschenderweise antwortet Leo prompt und es entwickelt sich ein faszinierender und netter digitaler Kontakt, in dem beide schon bald über ihre intimsten Geheimnisse sprechen: Emma hat z.B. Angst vor Nordwind. Doch als dann auch Gefühle ins Spiel kommen, clasht diese neue Beziehung mit Emmas und Leos echtem Leben, in denen beide in mehr oder weniger festen Partnerschaften stecken. Die außergewöhnliche Liebesgeschichte „Gut gegen Nordwind“ könnt ihr ab heute bei Amazon Prime Video streamen.

Studio 54

Er gilt als einer der legendärsten Clubs der Welt: das „Studio 54“, das Ende der 70er Jahre in New York gegründet wurde, war ein neuer Ort für Freiheit und Sorglosigkeit und Meilenstein für die Disko-Kultur. Für die einen wurde das Studio zum Zufluchtsort, für die anderen zum Geschäftsmodell, bis der Club wegen Steuerproblemen schließen musste. Die Doku über dieses Stück Musikgeschichte könnt ihr ab sofort online first in der ARD-Mediathek streamen.

The Equalizer 2

Robert (Denzel Washington) ist ein Agent im Ruhestand. Doch in der Nachbarschaft sorgt er noch immer gerne für Ruhe und Ordnung. Im Zweifel auch mit Gewalt. Als seine Freundin Susan ermordet wird, gerät alles außer Kontrolle und Robert begibt sich auf einen lebensgefährlichen Rachefeldzug. Der Action-Film läuft heute Abend im ZDF.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.