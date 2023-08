Was läuft heute? | Hacker — Das gestohlene Ich, Mysterious Skin, The Requin

Hacker — Das gestohlene Ich

Cyberkriminelle werden immer einfallsreicher — und leider auch mächtiger. So ist es Hackern schon mehrfach gelungen, in die IT-Systeme von Krankenhäusern einzudringen und damit zu drohen, wichtige Maschinen abzuschalten. Durch diese und andere Methoden können sie schwindelerregend hohe Lösegeldsummen einfordern. Wie Hacker denken und was der Begriff „Fleisch“ für sie bedeutet, könnt ihr in der Doku „Hacker — Das gestohlene Ich“ ab sofort in der arte-Mediathek sehen.

Mysterious Skin

In diesem Film geht es um sexuellen Missbrauch. Brian ist sich sicher, dass er als Kind von Außerirdischen entführt wurde. Denn er hat immer wieder Blackouts erlebt. Je älter er wird, desto größer wird allerdings der Verdacht, dass die Blackouts vielleicht doch andere Gründe hatten. Gemeinsam mit seinem ehemaligen Baseball-Mitspieler Neil (Joseph Gordon-Levitt) macht er sich auf die Suche nach der traumatischen Wahrheit. Das Drama „Mysterious Skin“ könnt ihr ab heute bei Mubi sehen.

The Requin

Hai-Alarm in Vietnam: Das Ehepaar Jaelyn (Alicia Silverstone) und Kyle möchte einen entspannenden Urlaub auf einem Hausfloß machen. Doch leider treibt ein tropischer Sturm ihr Floß aufs offene Meer hinaus. Und dort sind sie nicht allein. Mit von der Partie sind auch einige grausige Visual Effects, sodass zumindest der Trailer schon mal einiges an unfreiwilliger Komik vermuten lässt. Am besten, ihr macht euch selbst ein Bild. Ihr könnt den Hai-Horrorfilm „The Requin“ ab sofort bei Prime Video streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.