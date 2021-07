Was läuft heute? | Haldern Pop – Dorf mit Festival, Emergence, Scott & Huutsch

Haldern Pop – Dorf mit Festival

Wenn nichts los ist, dann muss man halt selber was machen. Das dachte sich vor über dreißig Jahren eine Gruppe Jugendlicher in Haldern und startete ein DIY-Festival. Mittlerweile ist daraus das international renommierte Haldern Pop Festival geworden und längst ist das halbe Dorf bei dem jährlichen Event mit eingespannt. Wie die Organisation des Festivals dabei die ganze Dorfgemeinschaft zusammengeschweißt hat, seht ihr in der Doku „Haldern Pop – Dorf mit Festival“ in der ARD-Mediathek.

Emergence

Die kleiner Piper überlebt wie durch ein Wunder einen Flugzeugabsturz. Die Polizeichefin Jo Evans nimmt sich dem Mädchen an, muss aber bald feststellen, dass mysteriöse Ereignisse das Mädchen umgeben. Obendrein tauchen seltsame Leute auf, die nach Piper suchen. Die Mystery-Serie „Emergence“ hat nur eine Staffel und eine Fortsetzung scheint unwahrscheinlich. Alle Folgen dieser einen Staffel sind jetzt bei Amazon Prime Video verfügbar.

Scott & Huutsch

Der junge Polizist Scott ist äußerst engagiert und will unbedingt in die Fußstapfen seines Vaters treten. Nach dessen Tod hat der ihm aber noch eine Dogge aus dem Tierheim mit dem Namen „Huutsch“ vermacht. Und die bringt Scotts Polizeiarbeit an die Belastungsgrenze. Bei Fans der 80er klingelt es natürlich. „Scott und Huutsch“ ist die Serienadaption des gleichnamigen 80er-Jahre Klassikers. Sehen könnt ihr die neue Generation des Ermittlerduos jetzt bei Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.