Was läuft heute? | Half Brothers, Schwarzer Schatten – Serienmord im Krankenhaus, Die Frau meines Bruders

Half Brothers

Als der mexikanische Airline-Manager Renato seinen im Sterben liegenden Vater nach jahrelanger Funkstille im Krankenhaus besucht, wartet eine große Überraschung auf ihn: Er erfährt, dass er einen amerikanischen Halbbruder hat. Im Gegensatz zum Businesstyp Renato ist dieser eher ein Freigeist und lebt gelassen in den Tag hinein. Diese Unterschiede machen sich besonders auf einer gemeinsamen Reise bemerkbar, die ihr Vater für die beiden geplant hat. Die Komödie “Half Brothers” könnt ihr jetzt auf Sky streamen.

Schwarzer Schatten – Serienmord im Krankenhaus

Er gilt als der größte Serienmörder der bundesdeutschen Kriminalgeschichte: Zwischen 2000 und 2005 ermordete Krankenpfleger Niels Högel mindestens 85 Menschen. Für seine Verbrechen wurde er 2019 zu lebenslanger Haft verurteilt. In der Doku-Reihe kommen unter anderem Hinterbliebene, Expertinnen und Experten sowie Menschen aus Högels ehemaligem Umfeld zu Wort. „Schwarzer Schatten — Serienmord im Krankenhaus“ findet ihr in der ARD-Mediathek.

Die Frau meines Bruders

Die 35-jährige Sophia ist zwar Doktorandin und hat eine beeindruckende Ausbildung hinter sich, trotzdem findet sie keinen Job. Auch die Universität von Montréal erteilt ihr eine Jobabsage. Deshalb zieht sie aus der Not heraus zu ihrem Bruder Karim, zu dem sie eine sehr enge Beziehung hat. Doch dann verliebt sich Karim in Sophias Gynäkologin Éloïse und das sorgt für einige Spannungen zwischen den Geschwistern. Die kanadische Dramedy „Die Frau meines Bruders“ gibt’s in der arte-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.