Was läuft heute? | Hallo, Diktator, Tiffany Haddish Presents: They Ready, The Royals

Hallo, Diktator

Viktor Mihály Orbán, seines Zeichens Premierminister von Ungarn und somit Teil des europäischen Rates, liegt nicht viel an der Demokratie. Seit Jahren höhlt er den Rechtsstaat aus, behindert die Pressearbeit und festigt seine Rolle als alleiniger Herrscher des ungarischen Staates. Das widerspricht zwar den Richtlinien der EU, doch Sanktionen gibt es keine. Die Doku „Hallo, Diktator“ von Michael Wech beleuchtet das Verhältnis zwischen EU und Orbán. Ihr könnt sie heute Abend um 20:15 Uhr auf Arte sehen oder in der Mediathek streamen.

Tiffany Haddish Presents: They Ready, Staffel 2

Tausende versuchen sich im Stand-up-Comedy-Geschäft. Aber nur wenige Comedians schaffen es auf die großen Bühnen. Insbesondere in den USA, dem Mutterland der Stand-up-Comedy, ist der Weg schwierig. Comedy-Star Tiffany Haddish gibt in ihrer Show deswegen anderen eine Bühne. Eine Reihe handverlesener, noch unbekannter Comedians treten in „Tiffany Haddish Presents: They Ready“ auf. Die zweite Staffel könnt ihr ab heute auf Netflix schauen!

The Royals

Die britische Queen gibt sich allergrößte Mühe, den Ruf des fiktiven Königshauses rein zu halten. Doch sie hat die Rechnung ohne ihre Kids gemacht. Die drehen in „The Royals“ ab und machen Sachen, die junge Menschen halt so machen. Doch Sex, Party und Drama passen so gar nicht ins Bild der uralten Monarchie. Starzplay zeigt ab jetzt alle vier Staffeln der Serie.

Was läuft heute?

