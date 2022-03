Was läuft heute? | Halo, Mouthpiece, Rabenväter oder Super Dads?

Halo

Als Alien-Shooter erfreut sich „Halo“ schon seit Jahren großer Beliebtheit. Und Fans des Spiels dürften jetzt wohl in Ekstase sein: denn es wurde verfilmt. In einer Serie kämpft der Über-Soldat Master Chief jetzt gegen Außerirdische und soll die Erde retten. Wer mit dem Spiel bisher nichts zu tun hatte, aber sich für Sci-Fi begeistert, sollte hier ebenfalls gut aufgehoben sein. Explosive Action und wilde Monster sind auf jeden Fall ab jetzt bei Sky Ticket am Start.

Mouthpiece

Wie stellt man die innere Zerrissenheit der jungen Claire dar? In dem man sie von zwei Darstellerinnen spielen lässt – und zwar zeitgleich. Aufbauend auf einem Theaterstück erzählt „Mouthpiece“ von einer jungen Frau die hin und her gerissen ist und mit dem kürzlichen Tod ihrer Mutter umgehen muss. Der Indie-Film läuft jetzt bei mubi.

Rabenväter oder Super Dads?

Was macht eigentlich einen modernen Vater aus? Wie gehen Papas mit ihrer Aufgabe um? Ein knappes Jahr nachdem die Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes schon auf Mütter geschaut hat, sind jetzt die Väter dran. In zwei Folgen zu je 45 Minuten Laufzeit untersucht sie die verschiedenen Möglichkeiten, die Rolle als Papa zu erfüllen. Heute um 20:15 Uhr bei ZDFneo und zum Nachgucken in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.