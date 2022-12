Was läuft heute? | Hamilton, Celeste & Jesse, Der Fall Richard Jewell

Hamilton

Carl Hamilton ist ehemaliger CIA-Agent und klärt inzwischen in Stockholm Verbrechen auf. Zu Beginn der zweiten Staffel geht es für ihn aber nach Südfrankreich, wo ein ehemaliger Kollege von ihm unter ziemlich mysteriösen Umständen gestorben ist. Hamilton macht sich in gewohnt schweigsam-konzentrierter Art und Weise an die Arbeit und bringt sich dadurch selbst in Gefahr. Ihr findet alle neuen Folgen „Hamilton“ ab heute online first in der ZDF-Mediathek.

Celeste & Jesse

Celeste und Jesse sind seit der Highschool ein Paar und haben trotz aller Unterschiede früh geheiratet. Doch die machen sich langsam bemerkbar und die beiden wollen sich einvernehmlich scheiden lassen. Aber eine richtige Trennung wollen sie auch wiederum nicht, zumindest bis Jesse eine andere Frau kennenlernt und damit alles etwas durcheinander gerät. Den Film „Celeste & Jesse“ findet ihr jetzt bei Prime Video.

Der Fall Richard Jewell

Während der Olympischen Spiele in Atlanta dreht der Wachmann Richard Jewell seine Runden durch einen Park. Dabei entdeckt er auch eine Rohrbombe und rettet durch sein Handeln tausenden Menschen das Leben. Er wird als Held gefeiert, bis das FBI und die Medien plötzlich davon ausgehen, dass er der Bombenleger sein soll. Ob er wirklich dahinter steckt, erfahrt ihr bei Netflix in „Der Fall Richard Jewell“.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.