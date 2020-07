Was läuft heute? | Hanna, Joker, Die Telefonistinnen

Hanna

Hanna wurde von ihrem Vater im Wald groß gezogen und zu einer Kämpferin ausgebildet. Denn ihm war klar, dass er sie nicht ewig vor der Welt verstecken kann. Mittlerweile ist die CIA hinter ihr her. Aber Hanna ist nicht auf sich allein gestellt. Die zweite Staffel der Serie startet heute bei Amazon Prime Video.

Joker

Als Partyclown hatte Arthur Fleck nichts zu lachen. Und eigentlich wollte er ja auch Stand-up-Comedian werden. Jetzt terrorisiert er als „Joker“ Gotham City. Joaquin Phoenix schafft es, diese Transformation hervorragend darzustellen. Für seine Rolle hat er den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen. Den Film, inklusive der mittlerweile berühmten Treppenszene, könnt ihr euch ab heute bei Sky Ticket angucken.

Die Telefonistinnen

In den 1920er-Jahren fing alles an: In Madrid hat eine Gruppe junger Frauen Jobs bei einem Telefonunternehmen bekommen und sich so von ihrem Hausfrauen-Image gelöst. „Die Telefonistinnen“ war die erste spanische Netflix-Produktion. In der letzten Staffel ist die Handlung in den 1930er-Jahren zur Zeit des Spanischen Bürgerkriegs angekommen. Die finalen Folgen sind jetzt bei Netflix verfügbar.

Was läuft heute

