Was läuft heute? | Hannah Gadsby, 60 Jahre Pille, Im Traum kann ich wieder laufen

Hannah Gadsby: Douglas

Comedy muss nicht immer nur berieseln, manchmal darf sie auch nachdenklich machen. In ihrem neuen Programm spricht die Australierin Hannah Gadsby unter anderem über Identität, Popularität und Sprache. Das Ganze heißt „Douglas“ und das könnt ihr euch ab heute bei Netflix anschauen.

60 Jahre Pille

Ursprünglich als sexuelle Befreiung verstanden, wollen sich heute viele Frauen von den künstlichen Hormonen emanzipieren. Warum Verhütung eigentlich auch schon längst Männersache sein könnte, das erklärt heute Abend um 20:15 eine Dokumentation auf arte.

Im Traum kann ich wieder laufen

Das Format „37 Grad“ im ZDF erzählt Geschichten aus dem Leben. So zum Beispiel vom 17-Jährigen Nikolas, der sich beim Sport die Halswirbelsäule bricht und von da an gelähmt zu sein scheint. Ein Dokumentarteam begleitet Nikolas auf seinem schwierigen Weg mit Fortschritten und Rückschlägen. Anschauen könnt ihr euch die Dokumentation „Im Traum kann ich wieder laufen“ heute im ZDF um 22:15 und anschließend auch in der Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.