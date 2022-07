Was läuft heute? | Happiest Season, Arde Madrid, Killer Siblings

Happiest Season

Kristen Stewart und Mackenzie Davis spielen in „Happiest Season“ ein lesbisches Pärchen. Eigentlich will Harper ihrer Freundin an Weihnachten einen Antrag machen. Doch auf dem Weg zu ihren Eltern erfährt sie, dass Abby ihre Beziehung vor ihren konservativen Eltern aus Angst verheimlicht. Mit dabei ist auch Daniel Levy aus „Schitt’s Creek“. Ihr könnt „Happiest Season“ jetzt bei Netflix schauen.

Arde Madrid

Die spanische Miniserie „Arde Madrid“ spielt im Madrid der 60er Jahre. Der Hollywood Star Ava Gardner genießt in der spanischen Hauptstadt das Leben, doch ihr Lebensstil ist dem Franco-Regime ein Dorn im Auge. Deshalb setzt die Regierung eine Frau auf sie an, die sie ausspionieren soll. Ihr könnt „Arde Madrid“ im spanischen Originalton oder mit deutscher Übersetzung jetzt in der ARD-Mediathek streamen.

Killer Siblings

Die True-Crime-Serie „Killer Siblings“ erzählt Geschichten von Geschwistern, die ihre Opfer kaltblütig ermorden. In der dritten Staffel geht es unter anderem um Selfmade-Millionäre und zerstrittene Familien. Ihr könnt die dritte Staffel von „Killer Siblings“ jetzt bei WOW sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.