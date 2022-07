Was läuft heute? | Hard Life, Ghosts, American Horror Story

Hard Life

Mikail will raus aus seinem Leben und als Straßenrapper erfolgreich werden, doch das ist nicht so leicht. Ein einfacheres Leben wünscht sich auch Jan, der auf der Straße lebt. In sechs Folgen begleitet die Doku-Serie „Hard Life“ verschiedene Menschen, für die das Leben alles andere als leicht ist. Ihr könnt die Doku-Serie jetzt online first in der ARD-Mediathek anschauen.

Ghosts

Samantha ist überglücklich: Sie hat ein riesiges Anwesen auf dem Land geerbt und auch schon große Pläne damit. Ein Hotel soll dort entstehen und sie macht sich auch gleich an den Umbau. Doch in dem Haus wohnen auch noch einige Geister, die mit den Plänen nicht ganz einverstanden sind. Die amerikanische Version der Serie „Ghosts“ findet ihr ab heute bei Wow.

American Horror Story

Jede Staffel der Erfolgsserie „American Horror Story“ lehrt einen immer wieder aufs Neue das Fürchten. Mal geht es in eine Nervenheilanstalt, in der die Patienten und Patientinnen mit grausamen Methoden „geheilt“ werden und eine andere Staffel nimmt das Publikum mit ins Gruselhotel, in der unter anderem Lady Gaga als Countess ihr Unwesen treibt. Die ersten neun Staffeln könnt ihr bei Disney+ streamen.

Was läuft heute?

