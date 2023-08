Was läuft heute? | Harlan Coben’s Shelter, Wolf, The Righteous Gemstones

Harlan Coben’s Shelter — Der schwarze Schmetterling

„Shelter — Der Schwarze Schmetterling“ handelt von Mickey, der nach dem Tod seines Vaters in eine verschlafene Kleinstadt in New Jersey zieht. Als eine Mitschülerin verschwindet, macht er sich mit Freund und Freundin auf die Suche. Dabei stellen sie fest: Hier ist nichts, wie es scheint. Vor allem die verschlafene Kleinstadt und ihre Bewohnerinnen und Bewohner sind nicht halb so harmlos wie sie vorgeben. Ab heute könnt ihr die Serie auf Prime Video streamen.

Wolf

In der britischen Serie „Wolf“ wird eine reiche Familie von Psychopathen in ihrem eigenen Haus festgehalten und tyrannisiert. Inspektor Jack Caffery wird auf den Fall aufmerksam und will helfen. Gleichzeitig verfolgt er aber eigene Rachepläne: Er ist besessen von seinem Nachbarn, den er für den Mörder seines kleinen Bruders hält. Wie er beides unter einen Hut bekommt, könnt ihr ab heute auf Magenta TV sehen.

The Righteous Gemstones — Staffel 3

Die Serie „The Righteous Gemstones“ handelt von einer US-amerikanischen Familie, die mit christlichem Fernsehen berühmt geworden ist. Während die Gemstones vor der Kamera Vergebung und Bescheidenheit predigen, führen sie hinter der Kamera ein Leben voller Intrigen und Exzess. In der dritten Staffel übergibt Eli, das Oberhaupt der Familie, die Geschäfte an seine drei Kinder. Die müssen zum ersten Mal gemeinsam an einem Strang ziehen. Die dritte Staffel „The Righteous Gemstones“ könnt ihr ab heute bei WOW streamen.

Was läuft heute?

