Was läuft heute? | Harriet – Der Weg in die Freiheit, Tod im Strandhaus, Rabiat: In Gottes Namen

Harriet – Der Weg in die Freiheit

Harriet Tubman zählt zu den bekanntesten Kämpferinnen gegen die Sklaverei. Die Afroamerikanerin konnte nicht nur selbst aus ihrer Gefangenschaft fliehen, als Teil der Geheimorganisation „Underground Railroad“ verhalf sie auch vielen anderen Schwarzen Menschen in die Freiheit. Der Film „Harriet – Der Weg in die Freiheit“ gewährt Einblicke in das Leben dieser starken Frau und läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf Sky Cinema Premieren. Außerdem könnt ihr den Film per Sky Ticket abrufen.

Tod im Strandhaus

Eigentlich wollen die Pärchen Charlie und Michelle sowie Josh und Mina ein ganz entspanntes Wochenende in einem kleinen Haus am Strand verbringen. Doch dann häufen sich merkwürdige Dinge: der Hauswart bereitet keinen sehr freundlichen Empfang und später entdecken die vier, dass das ganze Haus mit versteckten Mini-Kameras ausgestattet ist. Die Urlauber stehen aber nicht nur im Visier eines Spanners. Ein skrupelloser Mörder scheint es auf sie abgesehen zu haben und bereitet dem friedlichen Urlaub ein jähes Ende. Der amerikanische Thriller läuft heute Abend um 22:15 Uhr im ZDF.

Rabiat: In Gottes Namen

Die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche häufen sich. Immer mehr Menschen treten deshalb aus der Kirche aus. Auch gegen das Bistum in Speyer gibt es schwere Vorwürfe: Jahrelang sollen dort Kinder aus dem katholischen Kinderheim von Geistlichen missbraucht und vergewaltigt worden sein. Die Rabiat-Reportage geht diesen Fällen nach und lässt Betroffene zu Wort kommen. „In Gottes Namen“ läuft heute Abend um 22:50 Uhr im Ersten, ist aber auch in der Mediathek und auf dem YouTube-Kanal des Y-Kollektivs verfügbar.

