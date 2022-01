Was läuft heute? | Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, 3 Engel für Charlie, Sturm auf das Kapitol

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts & Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses

Vor 20 Jahren kam „Harry Potter und der Stein der Weisen“ in die Kinos und die Filmreihe begeistert bis heute ganze Generationen. Jetzt ist es endlich so weit und Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint kehren zurück nach Hogwarts. Für das Special „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ kommen noch weitere Darsteller und Darstellerinnen zurück in die Zauberschule und reden über die Filme. Passend dazu gibt es die Quizshow „Hogwartes Tournament of Houses“, in der Fans ihr Wissen unter Beweis stellen müssen. Beide Specials und dazu noch alle Filme könnt ihr auf Sky anschauen.

3 Engel für Charlie

Drei neue Agentinnen bekommen in der Neuverfilmung von „3 Engel für Charlie“ eine gefährliche Mission. Denn ein Fehler in dem System macht aus einer Energiequelle eine tödliche Waffe. Und die wollen so einige mächtige Menschen natürlich für ihre eigenen Zwecke benutzen. Den ganzen Film könnt ihr ab dem 3. Januar auf Netflix streamen.

Sturm auf das Kapitol

Am 6. Januar 2021 haben hunderte Trump-Anhänger und -Anhängerinnen das Kapitol in Washington gestürmt. Die Doku „Sturm auf das Kapitol“ von Jamie Roberts nimmt das Ereignis genau unter die Lupe und zeigt chronologisch den ganzen Ablauf. Ihr findet die Doku ab dem 6. Januar in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

