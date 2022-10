Was läuft heute? | Hasan Minhaj: The King’s Jester, Solastalgia, Hinterland

Hasan Minhaj: The King’s Jester

Als Comedian ist Hasan Minhaj inzwischen so ziemlich überall bekannt und er wurde sogar schon unter die 100 einflussreichsten Menschen gewählt. Jetzt kehrt er mit seinem neuesten Comedy-Special zurück, in dem er unter anderem von seinen Erfahrungen mit Fruchtbarkeit und Vaterschaft erzählt. Ihr könnt „Hasan Minhaj: The King’s Jester“ auf Netflix anschauen.

Solastalgia

Auf der Insel Pellworm treffen Edda und Sophie aufeinander. Beide fürchten sich vor den Folgen des Klimawandels und sind sich sicher, dass etwas passieren muss. Während Edda sich immer machtloser fühlt, setzt Sophie auf eine Klimaklage gegen den Staat. Den hybriden Dokumentafilm „Solastalgia“ findet ihr online first in der ZDF-Mediathek.

Hinterland

Peter Perg kehrt nach jahrelanger Kriegsgefangenschaft nach Wien zurück. Doch die Stadt hat sich komplett verändert und eigentlich hält ihn hier nichts mehr. Bis ein früherer Kamerad von ihm ermordert wird — und das ist erst der Anfang. Als Ex-Kriminalbeamter soll Peter Perg den Fall aufklären und stellt schnell fest, dass er es hier mit einem Serienmörder zu tun hat. Den Thriller „Hinterland“ könnt ihr auf Wow streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.