Was läuft heute? | Haus der Träume, Amy Schumer: Live at the Apollo, Hello Again – Ein Tag für immer

Haus der Träume

Die Serie „Haus der Träume“ spielt im Berlin der 1920er Jahre. Eine einfache Verkäuferin verliebt sich in den Erben des Kaufhauses, in dem sie arbeitet. Doch sie müssen ihre Liebe geheim halten. Denn ihre Eltern würden ihnen die Beziehung untersagen. Ihr könnt „Haus der Träume“ jetzt bei RTL+ sehen.

Amy Schumer: Live at the Apollo

Amy Schumer hat ein Stand-up-Programm im legendären Apollo Theatre in New York performt. Unter der Regie von Chris Rock und mithilfe von HBO wurde das Programm als „Amy Schumer: Live at the Apollo“ mitgeschnitten. Ihr könnt „Amy Schumer: Live at the Apollo“ jetzt bei WOW streamen.

Hello Again — Ein Tag für immer

In dem Film „Hello Again — Ein Tag für immer“ versucht Zazie die Hochzeit ihres Sandkastenfreundes Philipp zu verhindern. Der erste Versuch klappt zwar nicht so richtig, doch am nächsten Morgen wacht Zazie in einer Zeitschleife auf und versucht es nochmal. Sie hat zwar wieder keinen Erfolg, aber so leicht gibt sie nicht auf. Immer wieder versucht sie die Hochzeit von Philipp zu verhindern. Die Komödie „Hello Again — Ein Tag für immer“ gibt es jetzt bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.