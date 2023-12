Bild: Pedro Alonso als Gangster in Haus des Geldes: Berlin | Tamara Arranz/Netflix

Was läuft heute? | Haus des Geldes: Berlin, Der Nachname, Haus aus Glas

Hände hoch, Berlin!

Bei Netflix startet heute das Spin-off „Haus des Geldes: Berlin“. In der Komödie „Der Nachname“ könnt ihr euch bei WOW eine Riege deutscher Stars beim Streiten anschauen. Und in der ARD-Mediathek gibt es online first die Serie „Haus aus Glas“.