Was läuft heute? | Haus des Geldes, Celebrity Hunted, Die Wespe

Das Ende der roten Overalls

Ein letztes Mal nimmt uns die Erfolgsserie „Haus des Geldes“ mit in die Bank von Spanien. Wladimir Klitschko und neun weitere Promis versuchen in „Celebrity Hunted“ für zehn Tage unterzutauchen und ein Profi-Dartspieler will es in „Die Wespe“ nochmal allen zeigen.