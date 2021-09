Was läuft heute? | Haus des Geldes, Cinderella, Happier than ever: Liebesbriefe an Los Angeles

Haus des Geldes, Staffel 5.1

Einen langen Weg haben die Frauen und Männer in ihren roten Anzügen und Dali-Masken schon hinter sich. Dabei geht es mittlerweile um weit mehr als nur um das Geld. Nun startet auf Netflix die finale Staffel „Haus des Geldes“, die die Geschichte vom Professor, Tokio und Co. zu Ende erzählen soll.

Cinderella

Braucht es noch eine Cinderella-Neuverfilmung? Die Frage kann man durchaus stellen, doch die Sony-Produktion kommt mit starken Argumenten. Die Story wurde überarbeitet und modernisiert, dazu kommt eine durchaus prominente Besetzung: Sängerin Camila Cabello hat ihr Schauspiel-Debüt, Pierce Brosnan spielt den König im Musical-Film. Die modernere Märchenversion gibt’s jetzt bei Amazon Prime Video.

Happier than ever: Liebesbriefe an Los Angeles

Man nehme eine legendäre Musikhalle und lasse die größte zeitgenössische Musikerin darin auftreten. Dazu noch Streicher und Streicherinnen, einen Einblick in das Privatleben der Musikerin und das Fan-Erlebnis ist perfekt. So in etwa könnte die Idee zum Film gewesen, in dem Billie Eilish ihr neues Album Stück für Stück im Hollywood Bowl spielt. Ob der Konzertfilm aber auch was für Cineastinnen und Cineasten sowie Musikinteressierte ist, könnt ihr bei Disney+ erfahren.

