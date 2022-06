Bild: Haus des Geldes: Korea | © Jung Jaegu/Netflix

Was läuft heute? | Haus des Geldes: Korea, Chloe, Reich!

Überfall in roten Overalls

In „Haus des Geldes: Korea“ ziehen ein paar Kriminelle den größten Raub der Geschichte im wiedervereinten Korea durch, in „Chloe“ ist eine Frau besessen von dem Social-Media-Profil einer Kindheitsfreundin und in „Reich!“ fängt eine Milliardärin ein neues Leben an, nachdem ihr Mann sich von ihr getrennt hat.