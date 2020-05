Was läuft heute? | Have a Good Trip, Gerichtsverfahren in den Medien, Ich brauche euch!

Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics

Für „Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics” hat Netflix einen Haufen Hollywood- und Musik-Stars vor die Kameras gezerrt und sie von ihren Drogenerfahrungen berichten lassen. Aber Achtung Kinder: nicht nachmachen! In nachgespielten Szenen und Animationen werden in der Netflix-Doku „Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics” die Trips der Stars für das drogenfreie Publikum nachgestellt. Klingt … weird.

Gerichtsverfahren in den Medien

„Making a Murderer“, „The People vs. OJ Simpson“ und nicht zuletzt „Tiger King“. True Crime läuft – nicht nur bei Netflix. Nun sind die genannten Dokus und Serien aber auch Beweis, dass die mediale Berichterstattung wiederum Einfluss auf die Verbrechen, die Ermittlungen und die Gerichtsprozesse hat – besonders in den USA. Das zeigt die Netflix-Doku „Gerichtsverfahren in den Medien“.

Ich brauche euch!

Im ZDF-Familiendrama „Ich brauche euch!“ gerät Silvies Leben komplett aus den Fugen, nachdem ihre Schwester ermordet wird. Denn Silvie muss nun die Kinder ihrer Schwester aufnehmen. Durch die Nähe zu den Kindern, muss sie sich auch mit der Beziehung zu ihrer Schwester auseinandersetzen, was sie bisher tunlichst vermieden hat.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.