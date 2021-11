Was läuft heute? | Hawkeye, Hanna, True Story

Hawkeye

Ex-Avengers Mitglied und Bogenschütze Clint Barton alias Hawkeye will eigentlich nur die Feiertage mit seiner Familie verbringen. Doch dann trifft er auf Feinde aus seiner Vergangenheit und muss gegen sie kämpfen. Unterstützt wird er dabei von Kate Bishop, die ebenso begabt mit Pfeil und Bogen ist und später einmal seine Nachfolgerin werden soll. „Hawkeye“ gibt es jetzt auf Disney+ zu sehen.

Hanna

Im geheimen Regierungsprogramm „Utrax“ werden Menschen genetisch modifiziert und zu leistungsfähigen Soldatinnen und Soldaten ausgebildet. Eine dieser Personen ist Hanna. Sie möchte ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten jedoch für einen guten Zweck einsetzen und hat nun vor, die Organisation zu zerschlagen. Die dritte und letzte Staffel der Serie „Hanna“ ist jetzt auf Prime Video abrufbar.

True Story

In der Karriere vom Comedian Kid könnte es kaum besser laufen. Bis er eines Tages einen Tourneestopp in seiner Heimatstadt einlegt und den Abend mit seinem Bruder Carlton verbringt. Denn ab da geht alles bergab und Kid könnte alles verlieren, was er sich bis dato aufgebaut hat. Die Miniserie basiert lose auf dem Leben von Kevin Hart, der in der Serie die Rolle von Kid spielt. „True Story“ ist jetzt auf Netflix.

